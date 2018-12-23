В Волгодонске у женщины неизвестный отобрал мобильник и кошелек

СЕГОДНЯ 15:31 2018-12-23T15:37:34+03:00

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В городе Волгодонске Ростовской области стражам порядка удалось раскрыть преступление, которое произошло прямо на улице города. О нем в полицию сообщила женщина, которая стала жертвой грабителя. По ее словам, неизвестный подошел к ней на улице и выхватил мобильный телефон вместе с кошельком.

Как сообщает донской главк, мужчину удалось задержать. Им оказался 49-летний житель из соседнего района Дона - Цимлянского. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит тюремный срок в том случае, если дело дойдет до суда и его признают виновным. К слову, мужчина уже был судим.

Напомним, в Новошахтинске двое воришек забрались в квартиру и вынесли ноутбук вместе с деньгами. Общую сумму пропавшего хозяйка имущества оценила в 58 тысяч рублей.