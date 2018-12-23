2018-12-23T16:38:22+03:00
Общество

Ростовские спортсмены взяли медали на Чемпионате России

Там собралось 400 человек со всей страны
Ольга ГОПАЛО
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Донские спортсмены показали отличный результат. Фото: администрация Ростов-на-Дону.Донские спортсмены показали отличный результат. Фото: администрация Ростов-на-Дону.
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На днях в городе Рязани завершился Чемпионат России по тхеквондо. Как рассказали в Управлении по физкультуре и спорту Ростова-на-Дону, там собралось около 400 спортсменов со всей страны. И, надо сказать, дончане показали отличный результат.

Так, золото получил Георгий Попов, ставший сильнейшим среди мужчин весовой категории до 54 килограммов. Кроме того, серебряным призером в мужском турнире весовой категории до 87 килограммов стал Никита Чистопрудов, а в категории до 68 килограммов Владислав Югай. А вот бронзовой призеркой среди девушек в весовой категории до 53 килограммов стала Елизавета Андрияненко.

Известно, что Чемпионат России - отборочный этап перед другим серьезным испытанием. Теперь его победители отправятся представлять честь страны на мировой чемпионат. Сообщается, что он пройдет уже в следующем году - с 15 по 19 мая 2019- го в Манчестере.

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