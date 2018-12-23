2018-12-23T17:37:31+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону заработала горячая линия, куда можно сообщать о продаже сомнительного алкоголя

Ростовчан просят не покупать спиртное через Интернет у сомнительных продавцов
Ольга ГОПАЛО
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На носу новогодние праздники, накануне которых обычно вырастут и продажи спиртного.На носу новогодние праздники, накануне которых обычно вырастут и продажи спиртного.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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На носу новогодние праздники, накануне которых обычно вырастут и продажи спиртного. Однако жителей города просят внимательно относиться к его покупке. В частности, не стоит приобретать фальсифицированную и контрафактную алкогольную продукцию, а также через Интернет-сайты у сомнительных продавцов.

Кроме того, если вы столкнулись с некачественной покупкой или знаете, где торгуют контрафактом, просят сообщать об этом на телефон горячей линии. Она заработала в городском Управлении торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону. Там же можно будет проконсультироваться, если ваш вопрос касается качества спиртного.

К слову, в городе в праздничные дни запланировано более тысячи мероприятий. Пройдут торжественные открытия районных елок, а также в январские каникулы состоятся концерты, конкурсы и викторины у главной городской елки и во многих парках. Мы выяснили для вас самую полную программу мероприятий.

АЛЛО!

Телефоны «горячей линии» 8(863) 240-91-69 и 269-77-48.

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