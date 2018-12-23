2018-12-23T22:07:16+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону парочка разводила продавцов мобильных и ноутбуков

Когда техника была уже в руках "покупателей", они через онлайн банк возвращали за нее деньги обратно
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону задержали Интернет-мошенников.В Ростове-на-Дону задержали Интернет-мошенников.Фото: Николай КРИВИЧ
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В Ростове-на-Дону полицейским удалось раскрыть преступления, жертвами которых стали несколько человек. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, двое подозреваемых якобы покупали телефоны и ноутбуки. Совершение оплаты проводили через онлайн банк, забирали технику и уходили. А через время отменяли платеж. Так, стоимость одного из телефонов, которым завладели злоумышленники, составила одиннадцать тысяч рублей. По горячим следам полицейским удалось отыскать парочку лжепокупателей. Ими оказались 28-летняя женщина и 44-летний мужчина из Ростова-на-Дону. Как выяснили оперативники, вырченную таким путем технику они продавали, а деньги тратили на собственные нужды. В отношении предприимчивых сообщников возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь им грозит тюремное заключение.

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