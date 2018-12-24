2018-12-24T09:51:05+03:00
Общество

На новогодние каникулы в Ростове-на-Дону отменят ряд электричек

Поезда ходили в будние дни
Ольга КУПОРОВА
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С 30 декабря в Ростове-на-Дону перестанут курсировать электрички по 16 направлениям, это связано с новогодними каникулами. В частности, на время отменяют маршруты «Ростов - Ростов-Западный», «Ростов-Западный - Кизитеринка», «Ростов - Первомайская - Ростов-Западный», «Ростов-Западный - Первомайская-Ростов, а также «Ростов - Азов» (и обратно), «Ростов - Батайск» (и обратно).

Как сообщает портал «Ростов-Транспорт», уже 8 января электрички будут работать по прежнему графику.

Жителей и гостей донской столицы просят планировать свои поездки заблаговременно, с учетом вышеуказанных изменений.

Напомним, ранее был определен режим работы общественного транспорта в новогодние и рождественские праздники. Так, 1 и 7 января автобусы и маршрутки будут ходить до трех часов ночи, в остальные дни общественный транспорт работает в обычном режиме.

Фото: Ростов - Транспорт

Фото: Ростов - Транспорт

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