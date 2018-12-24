2018-12-24T11:46:06+03:00
Общество

ЮФУ вошел в ТОП-10 востребованности российских вузов

В рейтинге участвовали 444 учебных заведения
Ольга КУБЫШЕВА
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ЮФУ вошел в ТОП-10 востребованности российских вузовЮФУ вошел в ТОП-10 востребованности российских вузовФото: Ольга КУБЫШЕВА
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В России составили ТОП-10 востребованности вузов. Известно, что в общей сложности экспертами была изучена деятельность 441 учебного заведения из 81 региона страны. В их числе инженерные, сельскохозяйственные, гуманитарные, медицинские, сферы управления и классические. Рейтинг проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» проводится в этом году уже в четвертый раз. Его цель - информирование заинтересованных лиц и организаций о реальных возможностях вузов готовить специалистов для современной экономики.

Известно, что в первую десятку лидеров вошел Южный федеральный университет, опередив многие ведущие классические университеты России. Он - на восьмой строчке этого рейтинга. В частности, при формировании итоговой оценки существенными оказались такие показатели как i-индекс цитирования трудов сотрудников организации - он равен 22, а также доля средств в бюджете вуза от научных исследований, разработок, программ профессионального обучения для организаций. Последняя составила 30,2 процента.

К слову, в рейтинг вошли не только государственные и муниципальные, но и частные вузы. Первое же место - у Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова.

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