СЕГОДНЯ 12:19 2018-12-24T12:21:30+03:00

155 новоселов смогут встретить Новый год в своих квартирах с высоким уровнем комфорта

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В субботу, 22 декабря, в «Красном Аксае» прошел двойной праздник для новоселов и жителей микрорайона: сдача первого дома бизнес-класса и новогодний праздник с яркой шоу-программой.

Увлекательные конкурсы, хороводы вокруг елки с Дедом Морозом и новогоднее путешествие по сказке «12 месяцев» - все это уже по традиции ГК «ЮгСтройИнвест» организовала для жителей в преддверии Нового года.

- От лица генерального директора Иванова Юрия Ивановича и всего коллектива «ЮгСтройИнвест» поздравляю ростовчан с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю крепкого здоровья и мирного неба! Пусть 2019 год станет для вас светлым и благополучным! - поздравил гостей представитель группы компаний.

В микрорайоне Ростова «Красный Аксай» сдан первый дом бизнес-класса. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

А новоселов Литера 21, первого в микрорайоне дома бизнес-класса, уже в холле встречали изысканной атмосферой: фуршетом, живой музыкой, для каждого желающего художник рисовал портрет на память.

- От всей души поздравляю новоселов 21 Литеры. Это первый дом бизнес-класса в «Красном Аксае» от группы компаний «ЮгСтройИнвест». Строители работали с душой. Уверен, новоселы оценят наши старания, - поприветствовал директор по строительству ГК «ЮгСтройИнвест» Игорь Кобозев.

Стоит отметить, что владельцами комфортных квартир стали 155 ростовчан. Новоселы въехали в жилье, полностью подготовленное под финальный этап ремонта. В каждой квартире выполнена качественная чистовая отделка, установлена система индивидуального отопления и теплых полов. А благодаря панорамному остеклению, французским окнам и расположению дома из окон жителей открывается потрясающий вид на реку Дон.

Дома бизнес-класса подразумевают дворы, свободные от машин, поэтому одновременно с домом был сдан многоуровневый паркинг с лифтами, поднимающимися прямо на жилые этажи. Придомовая территория огорожена и оснащена системой видеонаблюдения. Во дворе дома все создано для комфорта жильцов: крытый тренажерный зал, зона барбекю с беседками и лавочками, современная игровая площадка для малышей.