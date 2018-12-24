СЕГОДНЯ 12:34 2018-12-24T12:34:10+03:00

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Погода на неделю 24-30 декабря 2018: снег с дождем и до минус девяти градусов. Если верить прогнозам синоптиков, то в понедельник, 24 декабря, ожидается преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до плюс одного градуса, однако сильный юго-восточный ветер до 11 метров в секунду не прибавит тепла. К вечеру похолодает до нуля.

Зато во вторник, 25 декабря, не забудьте взять с собой зонтик, так как с утра уже прогнозируют сильный дождь. Всего за несколько часов ожидается больше сантиметра осадков. Днем - от плюс одного до двух градусов выше нуля, зато ветер усилится до 19 метров в секунду.

А вот в среду, 26 декабря, вся эта радость должна подмерзнуть. На столбиках уличных термометров будет до минус трех градусов, ветер - до 15 метров в секунду.

В четверг, 27 декабря, к снегу с дождем добавится еще и сильный туман, видимость при котором составит менее километра. Ветер будет дуть с такой же силой.

Туман, но уже без осадков, обещают и в последующие дни, похолодает до минус девяти вечером, а в дневные часы на один-два градуса теплее.