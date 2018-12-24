2018-12-24T12:49:26+03:00
Общество

Любимый мужчина Виктории Лопыревой: Женщина в положении становится еще более привлекательной

Красавица уже не скрывает свою беременность от окружающих
ГОШЕВ Игорь
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Красавица решила рассказать, что быть стильной можно всегда, было бы желание. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Красавица решила рассказать, что быть стильной можно всегда, было бы желание. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Самый красивый посол Чемпионата России по футболу-2018 Виктория Лопырева уже не скрывает свою беременность от поклонников. На странице модели в Инстаграм все чаще стали появляться фотографии в интересном положении. Вот и на этот раз на очередном снимке Виктория в окружении охапок красных роз в милом платье в горошек. Красавица решила рассказать, что быть стильной можно всегда, было бы желание.

- Женщина в положении становится еще более привлекательной (по словам любимого мужчины), - подписала фотографию Виктория Лопырева, вероятно, в скобках имея ввиду отца своего будущего ребенка. - И тем более это не причина быть не стильной. Хотя, должна признаться, я раньше думала, что это не так просто для беременных.

lopyrevavikalopyrevavika
Женщина в положении становится ещё более привлекательной
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Пост белокурой красавицы набрал почти 90 тысяч лайков. А также множество комплиментов:

«Вика, вы еще красивее стали!», «Ростов-на-Дону гордится такой красоткой!», «Представляю, какая красивая лялька будет», «Счастья Вам, легких родов» и «Беременная женщина это чудо». Кроме того, поклонники гадают - кто появится девочка или мальчик. И даже уже определили пол.

- Вика, кто папа? - задал вопрос один из Интернет-поклонников. Однако имя будущего отца ребенка Виктория пока держит в секрете.

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