Звезда Playboy Мария Лиман спросила: какое фото на Новый год ждут от нее поклонники

СЕГОДНЯ 13:03 2018-12-24T13:05:25+03:00

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Армия поклонников звезд Playboy Марии Лиман с каждым днем растет как на дрожжах. Красавица, прославивашяся после съемок в календаре одного из самых популярных журналов мира, частенько участвует в ТВ-передачах, а также снимается в сериалах. Одна из последних ее работ - героиня в клипе Стаса Костюшкина. Сама же модель активно готовится к Новому году. И даже спросила у подписчиколв, какой бы подарок они хотели получить от нее на праздник.

- Лучший твой подарочек - это я, - скромно заявила модель. - А какое фото вы хотите на Новый Год от меня?

В итоге, подписчики Марии, казалось, по началу даже растерялись. Но потом быстро взяли себя в руки и дали волю фантазиям.

- Ты и так очень красивая, - написал один из Интерне-пользователей. - Я хочу, чтобы ты была в красивом костюме Снегурочки.

- В чулках, - честно признался другой.

- Был бы у меня такой подарок! Я был бы счастлив до кончиков волос, - просто констатировал третий.

liman_maria Лучший твой подарочеГГГ - это Я

Или такой вариант: «Фото в одежде для разнообразия. Вроде скоро Новый год, а голых поп не стало меньше».

Варианты разнообразные. Весь вопрос в том, какой выберет сама модель?