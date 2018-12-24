Звезда Playboy Мария Лиман спросила: какое фото на Новый год ждут от нее поклонники
Армия поклонников звезд Playboy Марии Лиман с каждым днем растет как на дрожжах. Красавица, прославивашяся после съемок в календаре одного из самых популярных журналов мира, частенько участвует в ТВ-передачах, а также снимается в сериалах. Одна из последних ее работ - героиня в клипе Стаса Костюшкина. Сама же модель активно готовится к Новому году. И даже спросила у подписчиколв, какой бы подарок они хотели получить от нее на праздник.
- Лучший твой подарочек - это я, - скромно заявила модель. - А какое фото вы хотите на Новый Год от меня?
В итоге, подписчики Марии, казалось, по началу даже растерялись. Но потом быстро взяли себя в руки и дали волю фантазиям.
- Ты и так очень красивая, - написал один из Интерне-пользователей. - Я хочу, чтобы ты была в красивом костюме Снегурочки.
- В чулках, - честно признался другой.
- Был бы у меня такой подарок! Я был бы счастлив до кончиков волос, - просто констатировал третий.
Или такой вариант: «Фото в одежде для разнообразия. Вроде скоро Новый год, а голых поп не стало меньше».
Варианты разнообразные. Весь вопрос в том, какой выберет сама модель?