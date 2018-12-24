2018-12-24T13:05:25+03:00
Общество

Звезда Playboy Мария Лиман спросила: какое фото на Новый год ждут от нее поклонники

Поклонники дали волю своим фантазиям
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники дали волю своим фантазиям. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Поклонники дали волю своим фантазиям. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Армия поклонников звезд Playboy Марии Лиман с каждым днем растет как на дрожжах. Красавица, прославивашяся после съемок в календаре одного из самых популярных журналов мира, частенько участвует в ТВ-передачах, а также снимается в сериалах. Одна из последних ее работ - героиня в клипе Стаса Костюшкина. Сама же модель активно готовится к Новому году. И даже спросила у подписчиколв, какой бы подарок они хотели получить от нее на праздник.

- Лучший твой подарочек - это я, - скромно заявила модель. - А какое фото вы хотите на Новый Год от меня?

В итоге, подписчики Марии, казалось, по началу даже растерялись. Но потом быстро взяли себя в руки и дали волю фантазиям.

- Ты и так очень красивая, - написал один из Интерне-пользователей. - Я хочу, чтобы ты была в красивом костюме Снегурочки.

- В чулках, - честно признался другой.

- Был бы у меня такой подарок! Я был бы счастлив до кончиков волос, - просто констатировал третий.

liman_marialiman_maria
Лучший твой подарочеГГГ - это Я
13849 отметок «Нравится»248 комментариевInstagram

Или такой вариант: «Фото в одежде для разнообразия. Вроде скоро Новый год, а голых поп не стало меньше».

Варианты разнообразные. Весь вопрос в том, какой выберет сама модель?

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