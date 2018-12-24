В Ростове-на-Дону дешевле заказать Деда Мороза на праздник, чем наряжаться самому

СЕГОДНЯ 13:48 2018-12-24T13:57:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове стать Дедом Морозом в два раза дороже, чем нанять его. Так считают эксперты сайта бесплатных объявлений "Авито", изучив расценки на приглашение новогоднего волшебника на праздник и на костюмы, если у организатора утренника есть желание самому попробовать себя в роли дедушки.

Итак, в среднем, заказать человека с бородой из ваты в Ростове стоит 1630 рублей. В то же время самостоятельно нарядиться в кафтан и колпак выйдет в 3710 рублей. Это в 2,3 раза дороже, чем вызвать профессионала.

Кстати, приглашение Деда Мороза подорожало по сравнению с прошлым годом на 3%. Доступнее всего данная услуга в Тольятти – 913 рублей, а дороже всего в Москве – 2272 рубля. Что же касается костюмов, то самым востребованным в России стал костюм Снегурочки универсального размера, на него пришелся 31% от общей доли спроса.