В Ростове-на-Дону в аварии на Театральной площади пострадал пенсионер

СЕГОДНЯ 14:27 2018-12-24T14:29:18+03:00

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Донские автоинспекторы выясняют обстоятельства дорожного происшествия, которое случилось в воскресенье, 23 декабря, на Театральной площади. По предварительным данным, около восьми часов 70-летний водитель Lada не справился с управлением. Автомобиль столкнулся с Hyundai, которым управлял 65-летний мужчина. После столкновения иномарка выскочила на тротуар и врезалась в забор.

- В результате ДТП пострадал водитель Hyundai, - пояснили в донской автоинспекции. - Мужчину с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. По факту аварии начата проверка.

Напомним, ранее на автодороге Ростов - Староминская водитель-мужчина, управляя автомобилем Datsun, по неизвестной пока причине допустил опрокидывание машины. В результате ДТП он погиб, еще две пассажирки с травмами доставлены в больницу.