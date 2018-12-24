Пять студентов ЮФУ будут получать стипендию Президента РФ

СЕГОДНЯ 15:39 2018-12-24T15:39:47+03:00

Стали известны итоги ежегодного конкурса, которому в этом году исполнилось 25 лет

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Стали известны итоги конкурса на получение стипендии Президента РФ на 2018/2019 учебный год. Получать такую награду - цель многих. Но претендовать на нее могут не все.

Помимо отличной учебы, у конкурсантов должны быть значимые достижения в науке. При этом работы должны быть опубликованы еще и для широкого круга читателей. Далее из претендентов уже отбирают лучших.

Известно, что теперь дополнительную, но главное - престижную стипендию, будут получать сразу пять студентов Южного Федерального университета (кто см. ниже). Об этом говорится в декабрьском приказе Минобрнауки РФ .

Напомним, президентская стипендия как вид выплаты студентам появилась четверть век назад. Претенденты на нее должны обучаться очно, а если речь идет об аспирантах, то те должны еще и преподавать в вузе. А в числе приоритетных областей для исследований значатся такие, как прикладная математика, наноэлектроника, наноинженерия, лазерные технологии, электроника и радиотехника.

КОНКРЕТНО

Кто из студентов ЮФУ будет получать стипендию Президента в будущем году

Илья Михайлин (ИНЭП),

Дарья Гридчина (ИУЭС),

Виктория Павлюк (юридический факультет),

Ирина Немухина (ААИ),

Василий Малай (НИИ ФОХ).