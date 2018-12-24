Открытие главной елки Ростова-на-Дону 2018: где и когда
Открытие главной елки Ростова-на-Дону 2018: где и когда. Об этом сообщили в городском Управлении культуры. Известно, что праздник запланирован на среду - 26 декабря 2018 года.
В 17:00 всех желающие вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой смогут сказать дружно «Раз, два, три, елочка гори!». Обещают интересную программу.
Кроме того, с 25 по 30 декабря с 14:00 до 20:00 перед горожанами выступят лучшие коллективы музыкальных школ и школ искусств донской столицы. Праздничное настроение будут создавать диджеи, кавер-группы, вокальные, хореографические и инструментальные номера. А ещ специальные праздничные мероприятия будут подготовлены к 31 декабря - тогда пройдет с прямая трансляциея поздравления Президента РФ и праздничный фейерверк, а также к Рождеству и закрытию Центральной новогодней елки – 7 и 13 января соответственно.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Новый год 2018-2019 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, где встретить и куда сходить
Праздничные дни в городе пройдут больше тысячи (!) мероприятий: это и представления в театрах, и концерты в парках, и гуляния у главной елки города. На этот раз все праздничные мероприятия будут сделаны в духе русских народных сказок (подробности)