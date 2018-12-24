СЕГОДНЯ 15:45 2018-12-24T15:45:36+03:00

Главную городскую красавицу уже нарядили и теперь она ждет своего часа. Фото: ГОПАЛО Ольга

Выясняем, где и когда пройдет в Ростове-на-Дону открытие главное городской елки

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Открытие главной елки Ростова-на-Дону 2018: где и когда. Об этом сообщили в городском Управлении культуры. Известно, что праздник запланирован на среду - 26 декабря 2018 года.

В 17:00 всех желающие вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой смогут сказать дружно «Раз, два, три, елочка гори!». Обещают интересную программу.

Кроме того, с 25 по 30 декабря с 14:00 до 20:00 перед горожанами выступят лучшие коллективы музыкальных школ и школ искусств донской столицы. Праздничное настроение будут создавать диджеи, кавер-группы, вокальные, хореографические и инструментальные номера. А ещ специальные праздничные мероприятия будут подготовлены к 31 декабря - тогда пройдет с прямая трансляциея поздравления Президента РФ и праздничный фейерверк, а также к Рождеству и закрытию Центральной новогодней елки – 7 и 13 января соответственно.

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