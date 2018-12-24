2018-12-24T16:12:06+03:00
Общество

«Бомбически шикарна!»: Поклонники оценили глубокое декольте пловчихи Юлии Ефимовой

Фанаты называют спортсменку «богиней бассейна и камеры»
ГОШЕВ Игорь
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Фанаты называют спортсменку «богиней бассейна и камеры». Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Фанаты называют спортсменку «богиней бассейна и камеры». Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
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Спортсменка из города Волгодонска Ростовской области Юлия Ефимова снова в центре вниманияв. Красавица - лидер российской сборной по плаванию. В копилке пловчихи огромное количество медалей. А ее выдержка и сила характера уже давно вызывают восхищение даже у тех, кто далек от спорта. Более того - среди достоинств спортсменки не только спотивные достижения, но и незаурядная внешность. Каждое фото Юлии вызывает шквал восхищений. Вот и на этот раз - очередной шедевр. Красавица опубликовала снимок, от которого подписчики пришли в восторг. Декольте у блузки-рубашки не могло оставить равнодушным ни одного болельщика.

pryanya93pryanya93
Юлия Ефимова
16338 отметок «Нравится»109 комментариевInstagram

В числе комментариев: «Красавица», «Шикарная чемпионка!», «Юленька просто огонь! », «Самая лучшая!!!», «Ну хороша нереально! И очень естественная». Поклонники называют Ефимову «богиней бассейна и камеры».

- Фотографии все откровенней, что же будет дальше? - задал ей вопрос один из подписчиков.

Однако сама Юлия редко отвечает на вопросы в своем Инстаграм. Но новый образ уже оценили тысячи ее фанатов.

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