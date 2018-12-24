«Райское наслаждение»: Третья жена Тарасова в образе белого лебедя удивила поклонников

СЕГОДНЯ 16:38 2018-12-24T16:38:41+03:00

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Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов в декабре улетел на Мальдивы. Причем не один, а с новой женой и маленькой дочкой (девочка родилась в середине лета, - прим. автр.). Супруги активно фотографируются на отдыхе, а подписчики то и дело ищут изъяны в жене спортсмена.

И это при том, что Анастасия Тарасова до знакомства с футболистом вошла в ТОП-3 конкурса красоты «Мисс Россия». У нее - идеальная фигура, даже после родов. На это раз супруга футболиста опубликовала снимок в белом купальнике с а-ля перьями. Известно, что в свое время красавица профессионально занималась балетом.

kostenko.94 Глазами моей мамы

- Глазами моей мамы, - подписала она снимок (судя, по некоторым данным, теща Тарасова также находится вместе с ними на курорте, помогая молодым супругам управляться с ребенком, - прим. автр.).

Подписчики оценили образ: «Очень красивое фото, а купальник просто блеск!», «Красивая фотография», «Классный купальник, такой и намочить жалко», «Мама плохого не сделает», «Настюша, купальник невероятно красивый, а ты божественна» или «И кто там сказал, что у Насти нет мышц? Такой рельеф, еще и после родов»

Пост молодой матери набрал почти 50 тысяч лайков.