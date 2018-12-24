На допвыборах в гордуму Ростова-на-Дону по двум одномандатным округам победили единороссы

СЕГОДНЯ 17:01 2018-12-24T17:09:57+03:00

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По данным избирательной комиссии Ростовской области, дополнительные выборы в городскую думу южной столицы по Ворошиловскому одномандатному округу №3 и Первомайскому одномандатному округу №18, состоявшиеся в воскресенье, 23 декабря, завершились победой кандидатов от «Единой России» - Виталия Горуновича и Павла Крупнова, соответственно.

Согласно информации ГАС «Выборы» по результатам голосования, Павлу Крупнову, который набрал 46,2 процента поддержки избирателей, в его 18-м округе конкуренцию составляли еще три кандидата: Сергей Лысенко от КПРФ (30,91% голосов), Владимир Дрига от ЛДПР (8,4%) и Игорь Олейников от «Справедливой России» (6,78%).

А вот на округе, где баллотировался Виталий Горунович, ситуация оказалась посложнее: во-первых, за мандат городского депутата с ним спорили пять человек, во-вторых, сам он набрал 32,57 процента, а его ближайшая соперница, представитель компартии Наталья Оськина, 31,94 процента — и разрыв между ними в абсолютных цифрах составил всего тринадцать голосов.

И вот именно это обстоятельство спровоцировало конфликт между сторонниками обоих кандидатов, который завершился потасовкой и вмешательством полиции.

В Интернете даже появились несколько записей инцидента - точнее, самого момента драки нет, но видно, как несколько человек толкаются у входа. СМИ сообщают, что председатель ТИКа, а также один из кандидатов обратились в больницу за медпомощью.

По сведениям некоторых очевидцев, зачинщиками стали представители проигравшей стороны.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.