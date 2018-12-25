2018-12-25T09:13:26+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону хотят снова снимать документальное кино

Региональные власти подписали соглашение с кинематографистами
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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В Ростовской области возрождают документальное кино. Накануне, 24 декабря, стало известно, что подписано соответствующее соглашение между региональным правительством и всероссийским государственным институтом кинематографии имени С .А. Герасимова. В документе стороны обговорили сотрудничество в сфере культуры, профессионального искусства и образования, в частности, речь идет о переподготовке кадров и стажировках студентов и специалистов.

- Соглашение со ВГИКом определяет направления развития донского документального кино. Это принципиально для области, - подчеркнул губернатор Василий Голубев, который и поставил подпись под документом.

Напомним, в Ростове на протяжении нескольких десятков лет существовала студия кинохроники, она считалась одной из крупнейших в Советском Союзе, сейчас ее хотят возродить. В частности, предполагается создать рабочую группу, которая займется реализацией планов.

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