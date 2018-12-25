2018-12-25T09:52:04+03:00
Происшествия

В массовой аварии под Ростовом пострадали четыре человека

По факту ДТП начата проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Место аварии.Место аварии.Фото: Областной УГИБДД
Изменить размер текста:

Донские автоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла накануне, 24 декабря, на Южном въезде в Ростов-на-Дону. Предварительно известно следующее: около пяти часов вечера 36-летний водитель Ford Focus при перестроении задел попутный Vortex, последний от удара выбросило на микроавтобус Hyundai County, ехавший по маршруту «Ростов - Батайск». В это время Ford врезался в Hyundai Accent.

Разбитые автомобили перекрыли две полосы, что сразу же привело к появлению большого затора. Очевидцы рассказывают, что пробка растянулась на три километра. На месте аварии работали не только автоинспекторы, но и медики.

- Пострадали четыре человека, это два водителя, а также пассажиры - 16-летний подросток и 11-летний ребенок, которые находились, соответственно, в салонах автомобилей Hyundai Accent и Vortex, - пояснили в правоохранительных органах.

В УГИБДД Ростовской области пояснили, что по факту аварии начата проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Неклиновского района обчистил дом, а украденное продал соседу
С начала декабря в Ростове-на-Дону камеры зафиксировали свыше 10 тысяч нарушений
В Ростове-на-Дону хотят снова снимать документальное кино
На допвыборах в гордуму Ростова-на-Дону по двум одномандатным округам победили единороссы
«Райское наслаждение»: Третья жена Тарасова в образе белого лебедя удивила поклонников
«Бомбически шикарна!»: Поклонники оценили глубокое декольте пловчихи Юлии Ефимовой
Открытие главной елки Ростова-на-Дону 2018: где и когда
Пять студентов ЮФУ будут получать стипендию Президента РФ
В зоопарке Ростова-на-Дону поселился бегемот из Дании
В Ростове-на-Дону в аварии на Театральной площади пострадал пенсионер
В Ростове-на-Дону дешевле заказать Деда Мороза на праздник, чем наряжаться самому