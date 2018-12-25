В массовой аварии под Ростовом пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 09:38 2018-12-25T09:52:04+03:00

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Донские автоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла накануне, 24 декабря, на Южном въезде в Ростов-на-Дону. Предварительно известно следующее: около пяти часов вечера 36-летний водитель Ford Focus при перестроении задел попутный Vortex, последний от удара выбросило на микроавтобус Hyundai County, ехавший по маршруту «Ростов - Батайск». В это время Ford врезался в Hyundai Accent.

Разбитые автомобили перекрыли две полосы, что сразу же привело к появлению большого затора. Очевидцы рассказывают, что пробка растянулась на три километра. На месте аварии работали не только автоинспекторы, но и медики.

- Пострадали четыре человека, это два водителя, а также пассажиры - 16-летний подросток и 11-летний ребенок, которые находились, соответственно, в салонах автомобилей Hyundai Accent и Vortex, - пояснили в правоохранительных органах.

В УГИБДД Ростовской области пояснили, что по факту аварии начата проверка.