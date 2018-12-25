2018-12-25T10:02:10+03:00
Происшествия

Житель Неклиновского района обчистил дом, а украденное продал соседу

Теперь мужчина фигурант уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Донская полиция сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Неклиновского района. Мужчину подозревают в краже. Согласно официальной версии, 34-летний местный житель, зная, что владельцы дома отсутствуют длительное время, взломал дверь и похитил компьютерную технику и инструменты.

- Часть украденного он продал соседу, - пояснили в правоохранительных органах.

Когда о краже узнал владелец дома и вызвал полицию, сотрудникам удалось достаточно быстро найти следы, указывающие на подозреваемого. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Часть похищенного, кстати, уже нашли, пока имущество проходит по уголовному делу, но вскоре будет возвращено хозяину.

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