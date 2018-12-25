2018-12-25T13:50:36+03:00
Происшествия

В Ростовской области поезд насмерть сбил 15-летнюю школьницу

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В понедельник, 24 декабря, в Матвеево-Курганском районе погибла 15-летняя школьница. Девочку, которая перебегала железнодорожное полотно прямо перед поездом, сбил электровоз.

- По словам машиниста, он подал сигналы, незамедлительно применив экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось, девочка скончалась на месте происшествия, - сообщили в Южном следственном управлении на транспорте.

На место сразу же выехали следователи, которые опросили очевидцев, начав выяснение обстоятельств этой трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в декабре при похожих обстоятельствах погиб студент вуза Ростова. Уроженец Ингушетии скончался на месте происшествия, в его ушах были обнаружены наушники.

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