Ростовчанин требует оштрафовать Шнурова и Собчак за мат в соцсетях
Известный ростовский блогер Вадим Манукян сделал громкое заявление. Эксперт Госдумы РФ высказался за то, что звезд отечественного шоу-бизнеса необходимо крупно штрафовать за мат в социальных сетях. И первыми "жертвами" такого наказания, по мнению автора инициативы, должны стать музыкант Сергей Шнуров и ведущая Ксения Собчак.
- У них сотни тысяч подписчиков, среди которых наверняка немало детей, а они открыто используют нецензурную брань, - рассуждает Манукян.
Блогер высказал мысль, созвучную с известной фразой из комиксов про "Человека-Паука": "Чем больше сила, тем больше отвественность". То есть, чем популярнее звезда, тем сдержанней должна быть ее речь. К слову, штрафы для шоуменов Вадим предлагает установить нешуточные - в миллионы рублей.
- Недавно появилась законодательная инициатива о том, что рядовых пользователей соцсетей будут штрафовать за мат в отношении представителей власти, но сегодня, скорее, в первую очередь нужна законодательная инициатива, в которой будут предусмотрены штрафы за мат публичных людей, у которых миллионы подписчиков, - покомментировал Манукян "Комсомолке".
Добавим, что недавно лидер группы "Ленинград" опуликовал в Instagram матерное стихотворение о Ксении Собчак, а та в ответ тоже выразилась очень неприлично.