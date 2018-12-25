2018-12-25T14:26:01+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону грабитель плеснул в лицо продавца уксусную эссенцию

Мужчину удалось задержать через несколько часов
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в ограблении магазина табачной продукции, который расположен в Октябрьском районе донской столицы. Согласно официальной версии, именно 32-летний житель Семикаракорска напал на женщину, плеснув ей в лицо уксусную эссенцию.

- Он забрал деньги (1500 рублей - автр) из кассы и скрылся в неизвестном направлении, - пояснили в правоохранительных органах. - Женщина сообщила об этом в полицию.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых по горячим следам задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело, а грозит ему до семи лет лишения свободы. О состоянии женщины не сообщается, согласно неофициальным данным, она не была госпитализирована.

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