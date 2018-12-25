2018-12-25T14:45:37+03:00
Общество

Медали и премии Российской академии наук достались трем ростовским студентам

Отличились магистранты и аспиранты ЮФУ
Ольга КУБЫШЕВА
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Медали и премии Российской академии наук достались трем ростовским студентамМедали и премии Российской академии наук достались трем ростовским студентамФото: Ольга КУБЫШЕВА
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На днях в здании президиума Российской академии наук по итогам конкурса 2017 года состоялась церемония награждения молодых ученых России, а также студентов высших учебных заведений России. Медали и премии ребятам вручал президент РАН, академик Валерий Козлов.

Примечательно, что сразу три работы, удостоенные высшей награды, принадлежат студентам Южного Федерального университета. Так, теперь уже аспирантка вуза Дарья Рошаль получила премию в области общей физики и астрономии. Ее работа называлась «Симметрийные и топологические методы исследования порядков в двумерных неплоских нанообъектах и моделирование их самосборки».

Премия в области проблем машиностроения, механики и процессов управления также у сегодняшнего аспиранта - Виктора Юрова. Он представил работу «Распространение волн в неоднородных волноводах». Ну, и наконец, за цикл работ, посвященных ревизии жуков-чернотелок рода Blaps Палеарктики, премию в области общей биологии получил магистрант ЮФУ Иван Чиграй.

Сообщается, что в списке награжденных всего 82 человека со всей России.

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