2018-12-25T14:47:04+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону из оборота изъяли 48 кг наркотиков

На преступлениях, связанных с наркотиками, попались свыше 1200 человек
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Цифры озвучили на прошедшем 24 декабря заседании антинаркотической комиссии в администрации города. По словам начальника отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по городу Ростову-на-Дону Романа Пшеничного, в течение нынешнего года было зарегистрировано 2513 преступлений. Всего к уголовной ответственности привлекли 1287 лиц, а изъято 48636 грамм наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Наркосбытчики активно стали пользоваться средствами связи, что усложняет работу стражей порядка, поскольку договариваются о сделке в Интернете, а товар передается через тайники. Но все же так называемых закладчиков удается задерживать с поличным. Помогают в том числе профилактические спецоперации и жители города, которые сообщают о закладках и появлении подозрительных лиц.

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