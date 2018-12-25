2018-12-25T15:00:19+03:00
Общество

Житель Ростова призвал активнее наказывать тех, кто повсюду расклеивает объявления

Мужчина опубликовал свое обращение на портале администрации
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: Максим Икрамов/"Активный ростовчанин"Фото: Максим Икрамов/"Активный ростовчанин"
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Житель Ростова-на-Дону обратил внимание чиновников донской столицы на проблему большого количества бумажных объявлений, которые появляются не только в специально отведенных местах. Мужчина обнародовал свою инициативу с помощью сервиса «Активный ростовчанин».

- В нашем городе происходит уже нечто ненормальное, - считает автор предложения (орфография и пунктуация сохранены - автр). - На каждом столбе, на каждой остановке, на каждом подъезде домов висят листовки со всевозможными рекламами! Они приклеивают их даже там где казалось бы невозможно прилепить!

Мужчина удивлен тем, что в других городах смогли справиться с проблемой, а в Ростове-на-Дону - нет. А ведь бумажные объявления портят внешний облик города. В качестве примера ростовчанин привел новую стеклянную остановку, на которой почти сразу появились листы с рекламой.

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