Жительница Ростова-на-Дону требует увеличить количество автобусов на маршруте № 83

СЕГОДНЯ 15:14 2018-12-25T15:27:48+03:00

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Жительница Ростова-на-Дона просит увеличить количество автобусов на маршруте № 83. Соответствующее предложение она опубликовала на сервисе «Активный ростовчанин». По словам женщины, ситуацию срочно надо спасать, так как прошедшая реформа не пошла на пользу.

- Мало того, что автобусы постоянно холодные, такое ощущение, что на улице пешком в мороз идешь, так еще и сидения ледяные из одной голой пластмассы и вечные лужи воды на них, что сесть невозможно, - возмущена горожанка (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены - автр).

Кстати, на том же сервисе недавно была опубликована еще одна инициатива, связанная с транспортом. Жительница города сообщила о нехватке автобусов на маршруте «Аэропорт Платов - Ростов».

- Нужно как-то решить эту проблему, если в перспективе Платов станет южным хабом решать вопрос с логистикой нужно незамедлительно, - считает ростовчанка.