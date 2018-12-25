2018-12-25T15:58:09+03:00
Общество

В Ростовской области за шесть лет планируют рекультивировать шесть полигонов

Стоимость проекта - 5,9 млрд рублей
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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До 2024 года в Ростовской области планируют рекультивировать шесть полигонов ТБО. Речь идет об уже закрытых свалках твердых бытовых отходов, которые расположены в Ростове-на-Дону, Каменск-Шахтинском, Новочеркасске, Таганроге, Красном Сулине и Цимлянске (порядка 123 га).

- Планируется привлечь бюджетные ассигнования в общей сумме более 5,9 млрд рублей, в том числе 474 млн рублей федеральных средств, - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер.

Мероприятия по рекультивации включены в паспорт регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов».

Ранее в Ростовской области рекультивирован один полигон в Батайске. Работы длились три года (с 2014 по 2017-й).

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