В Ростовской области за шесть лет планируют рекультивировать шесть полигонов
До 2024 года в Ростовской области планируют рекультивировать шесть полигонов ТБО. Речь идет об уже закрытых свалках твердых бытовых отходов, которые расположены в Ростове-на-Дону, Каменск-Шахтинском, Новочеркасске, Таганроге, Красном Сулине и Цимлянске (порядка 123 га).
- Планируется привлечь бюджетные ассигнования в общей сумме более 5,9 млрд рублей, в том числе 474 млн рублей федеральных средств, - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер.
Мероприятия по рекультивации включены в паспорт регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов».
Ранее в Ростовской области рекультивирован один полигон в Батайске. Работы длились три года (с 2014 по 2017-й).