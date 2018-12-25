В Батайске огромный столб раздавил "четырнадцатую"

СЕГОДНЯ 16:09 2018-12-25T16:14:15+03:00

Фото с места ЧП из паблика @rostov_roads в Instagram.

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Ростовчане активно обсуждают фотографию с мечта происшествия в Батайске. Там огромный бетонный столб ЛЭП рухнул на землю и раздавил припаркованный ВАЗ-2114, перегородив при этом весь двор. Громадина полностью смята салон легковушки.

- Повезло, что никого не было в авто в момент ЧП, - написал очевидец.

В комментариях люди жалеют автовладельца, который получил такой неприятный "подарок" к Новому году.

- Пусть трясет тех , кто не уследил за аварийным столбом! Человек, получается, пострадал из-за халатности ответственных служб! - пишет пользователь Анастасия.

- Обидно, что человек в момент машины лишился, еще и бегать теперь, добиваться и доказывать... - прокомментировала ростовчанка Елена.

Интересно, что ЧП произошло возле здания учебного заведения.