В Батайске огромный столб раздавил "четырнадцатую"
Ростовчане активно обсуждают фотографию с мечта происшествия в Батайске. Там огромный бетонный столб ЛЭП рухнул на землю и раздавил припаркованный ВАЗ-2114, перегородив при этом весь двор. Громадина полностью смята салон легковушки.
- Повезло, что никого не было в авто в момент ЧП, - написал очевидец.
В комментариях люди жалеют автовладельца, который получил такой неприятный "подарок" к Новому году.
- Пусть трясет тех , кто не уследил за аварийным столбом! Человек, получается, пострадал из-за халатности ответственных служб! - пишет пользователь Анастасия.
- Обидно, что человек в момент машины лишился, еще и бегать теперь, добиваться и доказывать... - прокомментировала ростовчанка Елена.
Интересно, что ЧП произошло возле здания учебного заведения.