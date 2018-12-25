2018-12-25T16:24:27+03:00
Общество

В зоопарке Ростова-на-Дону откроется резиденция Деда Мороза и Снегурочки

На праздник ждут детей и взрослых
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В среду, 26 декабря, в зоопарке донской столицы откроется резиденция Деда Мороза и Снегурочки (начало в 11:00). Организаторы новогоднего праздника обещают гостям активные игры, хороводы вокруг елки, подарки и, естественно, встречу с Дедом Морозом.

Резиденция будет работать ежедневно с 26 декабря по 8 января с 12:00 до 15:00.

Напомним, также завтра, 26 декабря, состоится церемония открытия главной городской елки. Она находится традиционно около входа в парк имени Максима Горького. Будут работать интерактивные площадки, фотозона, пройдут концерт и пиротехническое шоу. Праздничное настроение будут создавать диджеи, кавер-группы, вокальные, хореографические и инструментальные номера. Начало в 17:00.

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