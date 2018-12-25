Был сильный ветер: в Ростовской области рейсовый автобус с 20 пассажирами вылетел в кювет

СЕГОДНЯ 18:08 2018-12-25T18:08:26+03:00

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В Ростовской области в больницу доставили двух человек, которые пострадали в дорожном происшествии на трассе Кашары - Морозовск. Как сообщили в донской автоинспекции, по предварительным данным, днем 25 декабря 23-летний водитель рейсового автобуса из-за сильного бокового ветра не справился с управлением. На скорости «Неоплан» вылетел на обочину и опрокинулся.

- Пострадали два человека, - пояснили в УГИБДД Ростовской области. - Всего в автобусе, который направлялся из Москвы в Махачкалу, находилось 20 человек.

По факту аварии в Милютинском районе начата проверка.

Напомним, накануне, 24 декабря, на Южном подъезде к Ростову произошла массовая авария. При столкновении четырех машин пострадали четыре человека - два водителя и два пассажира.