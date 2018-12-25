2018-12-25T18:22:46+03:00
Происшествия

В Батайске задержали мужчину, который изнасиловал школьницу восемь лет назад

Раскрыть преступление помогли эксперты
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Батайске предъявили обвинение 55-летнему местному жителю, которого считают причастным к изнасиловании 13-летней девочки. Преступление произошло восемь лет назад. В ноябре 2010 года на ребенка, которая возвращалась со школы, напал неизвестный. Он надругался над девочкой, затащив в безлюдное место.

- После совершения преступления мужчина скрылся, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области. - Установить по горячим следам его личность и местонахождение не представилось возможным, в связи с чем расследование уголовного дела было приостановлено.

Раскрыть преступление помогла аналитическая группа, которая занимается делами прошлых лет. Повторно вместе с экспертами изучили ряд некоторых исследований. Выстрелил так называемый «биологический след». В результате были получены данные о причастности к преступлению ранее неоднократно судимого 55-летнего жителя Батайска.

В настоящее время он задержан.

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