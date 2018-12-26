2018-12-26T08:54:37+03:00
Общество

Новогодние развлечения для жителей Ростова

Материал предоставлен: ТРК “Мегамаг
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Фото предоставлено: ТРК “МегамагФото предоставлено: ТРК “Мегамаг
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Традиционно, на новогодние праздники запланированы особенные мероприятия, фестивали и выставки, многие из которых можно увидеть только один раз. За новыми впечатлениями и праздничным настроением жителей и гостей Ростова приглашает один из крупнейших торговых центров Ростова — ТРК “Мегамаг”.

Здесь в новом году ростовчанам смогут предложить сразу несколько новых вариантов развлечений под одной крышей. Например, увидеть новогодние кинопремьеры теперь можно в первом и единственном в городе кинозале IMAX, а познакомиться с новинками в области робототехники и виртуальной реальности — на первом в России большом Фестивале Роботов.

Фото предоставлено: ТРК “Мегамаг. На правах рекламы

Фото предоставлено: ТРК “Мегамаг. На правах рекламы

Также в торговом комплексе на праздниках будет работать интерактивная выставка-зоопарк “Мадагаскар”, где можно не только увидеть уникальных механических животных, но и сфотографироваться с ними.

Совместить приятное с полезным и не дать мозгу слишком сильно расслабиться за праздники теперь можно в умных квестах для детей “Кидрум”, для самых маленьких работает развивающая игровая комната “Легород”. А если интересны развлечения более активные — в “ПандаПарке” можно пройти веревочный маршрут или попрыгать на батутах. Любое приключение может превратить эти зимние дни в волшебные и запомниться надолго всей семье.

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