Нехватка кадров: Ростову-на-Дону требуется свыше 300 водителей автобусов

СЕГОДНЯ 09:53 2018-12-26T09:56:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Донской столице требуется 370 водителей автобусов, когда на учете в центре занятости стоят чуть больше 80 специалистов. Острый кадровый голод является одной из причин проблем в работе общественного транспорта. Об этом говорили на прошедшем совещании, посвященном организации работы. Как сообщает «Дон-ТР», дефицит кадров - последствие недавней реформы, когда выросло число автобусов большой вместимости, оказалось, что нужная категория «Д» не у всех водителей. Возникла необходимость экстренно готовить новые кадры, вот только 10% автошкол обучают на эту категорию.

Напомним, транспортная реформа стартовала два месяца назад, но до сих пор жители активно жалуются на нехватку общественного транспорта и продолжительные ожидания на остановке. На официальном портале администрации города опубликованы десятки предложений и инициатив, связанных именно с транспортом.