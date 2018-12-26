2018-12-26T10:11:01+03:00
Происшествия

Под Ростовом задержали серийного домушника

Мужчина сдавал краденое в ломбард
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Мясниковском районе оперативники задержали подозреваемого в серии краж. Согласно официальной версии, 26-летний мужчина, уже судимый за аналогичные преступления, обчищал частные дома, гаражи и квартиры. На данный момент доказана причастность к двум эпизодам, не исключено, что их будет значительно больше.

- В частности, злоумышленник воспользовался отсутствием хозяина и проник в строящийся дом, после чего украл строительные материалы и инструменты, - пояснили в правоохранительных органах. - Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

Некоторое время назад, как считают стражи порядка, мужчина взломал замок на воротах гаража, после чего забрал электроинструменты и скрылся. Сумма причиненного ущерба составила восемь тысяч рублей. Злоумышленник сдал краденое в ломбард.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону устранять проблемы в системе «Безопасный город» будут полгода
Нехватка кадров: Ростову-на-Дону требуется свыше 300 водителей автобусов
Новогодние развлечения для жителей Ростова
В Батайске задержали мужчину, который изнасиловал школьницу восемь лет назад
Был сильный ветер: в Ростовской области рейсовый автобус с 20 пассажирами вылетел в кювет
В зоопарке Ростова-на-Дону откроется резиденция Деда Мороза и Снегурочки
В Батайске огромный столб раздавил "четырнадцатую"
В Ростовской области за шесть лет планируют рекультивировать шесть полигонов
Жительница Ростова-на-Дону требует увеличить количество автобусов на маршруте № 83
Житель Ростова призвал активнее наказывать тех, кто повсюду расклеивает объявления
В Ростове-на-Дону из оборота изъяли 48 кг наркотиков
Медали и премии Российской академии наук достались трем ростовским студентам
В Ростове-на-Дону грабитель плеснул в лицо продавца уксусную эссенцию
Ростовчанин требует оштрафовать Шнурова и Собчак за мат в соцсетях
В Ростовской области поезд насмерть сбил 15-летнюю школьницу
Житель Неклиновского района обчистил дом, а украденное продал соседу
В массовой аварии под Ростовом пострадали четыре человека
С начала декабря в Ростове-на-Дону камеры зафиксировали свыше 10 тысяч нарушений
В Ростове-на-Дону хотят снова снимать документальное кино
На допвыборах в гордуму Ростова-на-Дону по двум одномандатным округам победили единороссы
«Райское наслаждение»: Третья жена Тарасова в образе белого лебедя удивила поклонников
«Бомбически шикарна!»: Поклонники оценили глубокое декольте пловчихи Юлии Ефимовой
Открытие главной елки Ростова-на-Дону 2018: где и когда
Пять студентов ЮФУ будут получать стипендию Президента РФ
В зоопарке Ростова-на-Дону поселился бегемот из Дании
В Ростове-на-Дону в аварии на Театральной площади пострадал пенсионер
В Ростове-на-Дону дешевле заказать Деда Мороза на праздник, чем наряжаться самому