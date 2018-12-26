Под Ростовом задержали серийного домушника

СЕГОДНЯ 10:10 2018-12-26T10:11:01+03:00

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В Мясниковском районе оперативники задержали подозреваемого в серии краж. Согласно официальной версии, 26-летний мужчина, уже судимый за аналогичные преступления, обчищал частные дома, гаражи и квартиры. На данный момент доказана причастность к двум эпизодам, не исключено, что их будет значительно больше.

- В частности, злоумышленник воспользовался отсутствием хозяина и проник в строящийся дом, после чего украл строительные материалы и инструменты, - пояснили в правоохранительных органах. - Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

Некоторое время назад, как считают стражи порядка, мужчина взломал замок на воротах гаража, после чего забрал электроинструменты и скрылся. Сумма причиненного ущерба составила восемь тысяч рублей. Злоумышленник сдал краденое в ломбард.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.