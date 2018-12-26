В Ростове-на-Дону устранять проблемы в системе «Безопасный город» будут полгода

СЕГОДНЯ 10:29 2018-12-26T10:31:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Опытная эксплуатация системы "Безопасный город" продлена до июля 2019 года. Как сообщили в региональном правительстве, это время "необходимо для устранения замечаний и недоработок, выявленных в ходе тестирования". Напомним, региональная платформа автоматизированного программного комплекса начала работу в мае нынешнего года, перед проведением игр чемпионата мира по футболу.

На территории Ростова-на-Дону создана система видеонаблюдения, включающая 198 интеллектуальных видеокамер, обладающих аналитическими функциями, вплоть до распознавания государственных номерных знаков. Еще 130 камер могут "увидеть" оставленный предмет, несанкционированное скопление людей, обнаружить нетипичное движение.

Сегодня «Центр информационного обеспечения безопасности населения» объединяет в единый комплекс системы оповещения, пожарной сигнализации, контроля за потенциально опасными химическими, гидротехническими объектами и датчики радиационной обстановки.