2018-12-26T11:06:40+03:00
Общество

Погода на Новый год в Ростове-на-Дону 2019: обещают снег, но без мороза

Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону на Новый года 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону на Новый года 2019.Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону на Новый года 2019.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Погода на Новый год в Ростове-на-Дону 2019: обещают снег, но без мороза. Если верить прогнозам синоптиков, то горожанам и в эту новогоднюю ночь не дождаться по-настоящему зимней сказки.

Так, в понедельник, 31 декабря, в дневные часы обещают до плюс одного градуса. На дворе будет облачно, а во второй половине дня может пойти небольшой снег. Ветра практически не будет - до четырех метров в секунду. А вот в новогоднюю ночь ожидается от нуля до минус двух градусов.

Похожая температура продержится и в первый день нового года - правда ветер поменяет свое направление с юго-восточного на юго-западное и усилится до пяти метров в секунду.

В первую неделю нового года начнет холодать: метеорологи обещают до минус семи градусов, снег и ветер до 14 метров в секунду.

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