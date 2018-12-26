СЕГОДНЯ 11:28 2018-12-26T11:39:24+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону в 2019 ждать салют на Новый год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону в 2019 ждать салют на Новый год

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Салют на Новый год в Ростове-на-Дону 2019: где и когда. Не секрет, что Новогодняя ночь у большинства людей ассоциируется не только с «Голубым огоньком», салатом «Оливье» и новогодней мишурой, но и красочным небом.

Известно, что совсем скоро - в первую ночь 2019 года, жителей Ростова-на-Дону будет ждать новогодний фейерверк. Его организуют у входа в главный парк города - Максима Горького. Именно туда приглашают всех желающих горожан встретить праздник на открытом воздухе. Как рассказали в городском Управлении культуры, запланирован эфир с прямой трансляцией поздравления Президента Российской Федерации, а также праздничный фейерверк.Там же организуют концерт и народные гуляния. Для этого часть улицы Большой Садовой перекроют.

Кроме того, не факт, что можно будет увидеть красочный салют из своего окна. Как говорят в региональном Главном Управлении МЧС, в целях безопасности на Дону официально предусмотрены 89 площадок для запуска пиротехники. Это сделано для того, чтобы гулфяющие не запускали их во дворах жилых домов. Площадки должны быть специально оборудованы, в тмо числе огнеушителями. Однако точные места их расположения, в частности, в Ростове-на-Дону пока не называются.