2018-12-26T11:49:04+03:00
Общество

Как украсили Ростов-на-Дону к Новому году 2019: потратили десять миллионов рублей

Выясняем, как Ростов-на-Дону украсили к Новому 2019 году
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Вот так празднично уже украсили город к Новому году.Вот так празднично уже украсили город к Новому году.Фото: Оксана АРТЕМОВА
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Как украсили Ростов-на-Дону к Новому году 2019: на украшения потратили около десяти миллионов рублей. Такую цифру назвали в местном Управлении культуры. Украшать город начали еще с середины ноября 2018-го. Предполагалось, что в этом году улицы города станут похожи на русские народные сказки. Глаз горожан и гостей города будут радовать хохлома и гжель.

В красивом свете предстанут переулок Соборный и улица Семашко, сквер Покровский, улицы Пушкинская и Большая Садовая, также празднично украсить собирались и памятник Матвею Платову. На пересечении проспекта Театрального и улицы Пушкинской - еще одна композиционная площадка.

Главная городская елка. Фото: Оксана АРТЕМОВА

Главная городская елка.Фото: Оксана АРТЕМОВА

Как рассказали в мэрии Ростова-на-Дону, флагами, растяжками с новогодней символикой и объемными элементами оформлены не только центральные улицы, но и разворотные кольца, и въезды в город.

По словам главного в городе по культуре Александра Доманова, праздничное оформление города спланировано по принципу «световых лучей», расходящихся от центральных мест празднования – площадей, парков, магистральных улиц – к «спальным» микрорайонам и окраинам.

Площадь Советов. Фото: Оксана АРТЕМОВА

Площадь Советов.Фото: Оксана АРТЕМОВА

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