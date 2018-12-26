СЕГОДНЯ 12:59 2018-12-26T13:26:26+03:00

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Резиденция Деда Мороза в Ростове-на-Дону 2018: где увидеть доброго волшебника и получить подарок. В донской столице в этом году появится сразу две резиденции Деда Мороза.

Как рассказали в городском Управлении по культуре, одна из них уже работает. Так, на территории Ростовского молодежного театра (пл. Свободы, 3), с середины декабря до 7 января 2019 го с 10:00 до 13:00 ее двери будут открыты для малышни. Там они смогут прочесть доброму волшебнику стих, шепнуть на ушко заветное желание и даже получить подарок.

Кроме того, еще одна официальная резиденция открыта несколько часов назад26 декабря на территории зоопарка Ростова-на-Дону. В честь такого события для гостей устроили активные игры на свежем воздухе. Там же будет нарядная елка, под которой желающие смогут водить хороводы. Эта резиденция будет работать до 8 января с 12:00 до 15:00.