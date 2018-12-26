2018-12-26T13:31:22+03:00
Общество

Новогодние ярмарки 2018-2019 в Ростове-на-Дону: площадки, расписание

Лучшие рождественские и новогодние ярмарки в Ростов-на-Дону 2018-2019
Ольга ГОПАЛО
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Вот такие торговые ряды уже появились у главной городской елки. Фото: АРТЕМОВА Оксана.Вот такие торговые ряды уже появились у главной городской елки. Фото: АРТЕМОВА Оксана.
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Новогодние ярмарки 2018-2019 в Ростове-на-Дону: площадки, расписание. На самом деле официальных торговых рядов, где централизовано будут торговать праздничной атрибутикой, в городе не так много.

Так, одна из самых крупных будет располагаться возле главной городской елки на улице Большой Садовой - там можно будет купить новогодние сюрпризы, символы этого года, шары и другие праздничные подарки. Еще одна ярмарка развернется в парке имени Октябрьской Революции, что на Театральной площади. Ряды будут работать с 30 декабря 2018 до 8 января 2019-го с 10:00.

Кроме того, в парке культуры и отдыха 1 Мая будет работать мастерская Деда Мороза, где можно сделать елочные игрушки своими руками. Уроки пройдут с 29 по 30 декабря и 2-6 января 2018 года в 10:00. Также со 2 по 6 января возле Молодежного театра пройдет еще одна мастерская Деда Мороза, где тоже предложат посетителям создать елочные украшения для новогодней елки.

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