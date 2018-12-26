2018-12-26T14:35:52+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону из-за короткого замыкания из библиотеки эвакуировали 50 человек

Во время происшествия никто не пострадал
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону короткое замыкание и последующее задымление стало причиной массовой эвакуации посетителей и сотрудников библиотеки, расположенной на проспекте Буденновский.

- Короткое замыкание без горения, эвакуировали 50 человек, - уточнили в региональном МЧС. - Выезжали по повышенному номеру. Дополнительным силам был дан отбой. Пострадавших нет.

Напомним, в этом здании находится библиотека академии и искусства.

Главное управление МЧС России по Ростовской области призывает к необходимости строго соблюдения правил пожарной безопасности.

- Помните, что от этого зависит ваша жизнь, близких и сохранность имущества, - подчеркивают в службе спасения.

ВНИМАНИЕ!

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

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