В Ростове-на-Дону из-за короткого замыкания из библиотеки эвакуировали 50 человек

СЕГОДНЯ 13:34 2018-12-26T14:35:52+03:00

Во время происшествия никто не пострадал

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В Ростове-на-Дону короткое замыкание и последующее задымление стало причиной массовой эвакуации посетителей и сотрудников библиотеки, расположенной на проспекте Буденновский.

- Короткое замыкание без горения, эвакуировали 50 человек, - уточнили в региональном МЧС. - Выезжали по повышенному номеру. Дополнительным силам был дан отбой. Пострадавших нет.

Напомним, в этом здании находится библиотека академии и искусства.

Главное управление МЧС России по Ростовской области призывает к необходимости строго соблюдения правил пожарной безопасности.

- Помните, что от этого зависит ваша жизнь, близких и сохранность имущества, - подчеркивают в службе спасения.

ВНИМАНИЕ!

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».