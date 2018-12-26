Глава администрации Аксая подал в отставку

СЕГОДНЯ 14:15 2018-12-26T14:24:39+03:00

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Глава администрации Аксая Алексей Головин покидает пост. Накануне, 25 декабря, стало известно, что депутаты местного Собрания приняли его отставку. Полномочия еще нынешний глава администрации складывает с 29 декабря, после чего начнется конкурс среди кандидатов на место руководителя. Имя нового главы администрации станет известно только в январе.

Напомним, в 2016 году с Алексеем Головиным был заключен контракт на два года. До этого он был заместителем главы администрации Аксайского района по экономике и финансам, также у него достаточно большой опыт работы в агропромышленной отрасли. Официальная причина ухода - завершение контракта.