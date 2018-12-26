В Ростове-на-Дону продлили ограничение движения по Суворова

СЕГОДНЯ 14:59 2018-12-26T15:01:27+03:00

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Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону сообщил о продлении ограничения на Суворова. Причина - реставрации здания, которая будет длиться в течение следующего года (с 1 января по 31 декабря).

- Будет продлено ограничение движения транспортных средств по Суворова в створе здания № 17 (по одной полосе движения), также запрещена парковка по проспекту Ворошиловский у здания № 20/17, - сообщили в администрации города.

Напомним, в дни новогодних каникул в донской столице закроют движение по Большой Садовой. Это связано с проведением праздников. В частности, ограничат движение 31 декабря с 18:00 до 3:00, 6 января с 14:00 до 1:00 и 7 декабря с 14:00 до 22:00.