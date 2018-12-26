2018-12-26T15:01:27+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону продлили ограничение движения по Суворова

Причина - реставрация здания
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону сообщил о продлении ограничения на Суворова. Причина - реставрации здания, которая будет длиться в течение следующего года (с 1 января по 31 декабря).

- Будет продлено ограничение движения транспортных средств по Суворова в створе здания № 17 (по одной полосе движения), также запрещена парковка по проспекту Ворошиловский у здания № 20/17, - сообщили в администрации города.

Напомним, в дни новогодних каникул в донской столице закроют движение по Большой Садовой. Это связано с проведением праздников. В частности, ограничат движение 31 декабря с 18:00 до 3:00, 6 января с 14:00 до 1:00 и 7 декабря с 14:00 до 22:00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава администрации Аксая подал в отставку
В Ростове-на-Дону из-за короткого замыкания из библиотеки эвакуировали 50 человек
Новогодние ярмарки 2018-2019 в Ростове-на-Дону: площадки, расписание
Резиденция Деда Мороза в Ростове-на-Дону 2018: где увидеть доброго волшебника и получить подарок
Как украсили Ростов-на-Дону к Новому году 2019: потратили десять миллионов рублей
В Ростове-на-Дону осужден бизнесмен, похитивший почти 12 миллионов рублей
Салют на Новый год в Ростове-на-Дону 2019: где и когда
Погода на Новый год в Ростове-на-Дону 2019: обещают снег, но без мороза
В Ростове-на-Дону устранять проблемы в системе «Безопасный город» будут полгода
Под Ростовом задержали серийного домушника
Ростову-на-Дону требуется 370 водителей автобусов
Новогодние развлечения для жителей Ростова
В Батайске задержали мужчину, который изнасиловал школьницу восемь лет назад
Был сильный ветер: в Ростовской области рейсовый автобус с 20 пассажирами вылетел в кювет
В зоопарке Ростова-на-Дону откроется резиденция Деда Мороза и Снегурочки
В Батайске огромный столб раздавил "четырнадцатую"