Донская автоинспекция сообщила новогоднее расписание МРЭО
Госавтоинспекция Ростовской области сообщила новогоднее расписание регистрационно-экзаменационных подразделений. В частности, с 31 декабря по 3 января объявлены выходные, уже 4 числа водители могут снять или поставить на учет машины, либо поменять права.
- Госавтоинспекция призывает граждан заранее планировать посещение регистрационно-экзаменационных пунктов и использовать возможность записи через единый портал государственных услуг, - говорится в официальном сообщении ведомства.
ВАЖНО
Как будет работать МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области:
- с 31 декабря 2018 года по 3 января 2019 года выходные, не приемные дни;
- 4 января 2019 года с 08.00 до 18.00;
- 5 января 2019 года с 08.00 до 17.00;
- 6, 7 января 2019 года выходные, не приемные дни;
- 8 января 2019 года с 08.00 до 18.00.