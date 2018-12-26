2018-12-26T15:18:39+03:00
Общество

Донская автоинспекция сообщила новогоднее расписание МРЭО

Подразделения будут работать уже с 4 января
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Госавтоинспекция Ростовской области сообщила новогоднее расписание регистрационно-экзаменационных подразделений. В частности, с 31 декабря по 3 января объявлены выходные, уже 4 числа водители могут снять или поставить на учет машины, либо поменять права.

- Госавтоинспекция призывает граждан заранее планировать посещение регистрационно-экзаменационных пунктов и использовать возможность записи через единый портал государственных услуг, - говорится в официальном сообщении ведомства.

ВАЖНО

Как будет работать МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области:

- с 31 декабря 2018 года по 3 января 2019 года выходные, не приемные дни;

- 4 января 2019 года с 08.00 до 18.00;

- 5 января 2019 года с 08.00 до 17.00;

- 6, 7 января 2019 года выходные, не приемные дни;

- 8 января 2019 года с 08.00 до 18.00.

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