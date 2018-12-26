«Лучше нянь могут быть только бабушки»: новоиспеченные супруги Тарасоы взяли с собой на Мальдивы родителей

СЕГОДНЯ 17:34 2018-12-26T17:34:53+03:00

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Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов отправился на отдых со своей третьей супругой из города Сальска Ростовской области Анастасией и маленькой дочкой, которая родилась летом. Однако как оказалось,компанию им составили мамы - как со стороны мужа, так и со стороны жены. Спорстмен в своем Инстаграм опубликовал совместное фото, на котором присутствуют и теща, и свекровь.

- Родители само собой, но лучше нянь могут быть только бабушки. Спасибо, что с нами, - подписал совместное фото Дмитрий.

За сутки пост собрал почти 65 тысяч комментариев. Однако набежали хейтеры, которые припомнили экс-супругу певицы Ольги Бузовой и «про жизнь ради лайков», и про «публичность».

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- У вас же нет нянь!!! От куда вы знаете как лучше? - задал вопрос один из Интернет-подписчиков Тарасова.

Однако были и те, кто порадовался за семью: «Какие красивые. Счастья вам и здоровья малышке», «У Шикарно, когда вот так дружненько на отдыхе», «Бабушки - как девушки» и «Все такие красивые и счастливые!».

- У Димы мама утонченная, минимум всего и при этом все элегантно, - сделал комплимент свекрови ростовчанки один из подписчиков футболиста.