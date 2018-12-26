«Какое чувственное фото»: Снимок «Мисс Россия» Татьяны Котовой в постели набирает тысячи лайков

СЕГОДНЯ 17:46 2018-12-26T17:46:37+03:00

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«Мисс Россия» Татьяна Котова - сейчас уроженка Ростовской области занимается сольной карьерой и записывает новые песни, поделилась с поклонниками новым словом в своем лексиконе. При этом красавица опубликовала весьма эротичное фото, на котором она - в постели.

- Утром, особенно зимой, настигает кроватация, - подписала фотокарточку Татьяна. - Это как гравитация, но только нас притягивает не к массивным телам, а к кровати.

А после добавила, что до Нового года остаются считанные дни, поэтому особенно хочется нежиться в кровати, наслаждаться моментом и добавив шепотку душевности в чай.

kottova Утром, особенно зимой, настигает кроватация.

- Впереди, конечно, съемки и концерты, так что оставим мечты о таком утре на январь, - четно призналась певица.

Поклонники оценили ее откровенность, а главное - сам снимок: «Какое чувственное фото», «И вправду хочется нежиться в кровати». Но были и такие: «Я люблю поваляться в кровати, отличное слово - кроватация» и «При виде вас, Несравненная, эта самая кроватация накрывает всех мужчин. Круглые сутки и весь год. Без выходных».