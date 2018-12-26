В Красном Сулине женщина зарезала сожителя, которого пыталась убить полгода назад

СЕГОДНЯ 18:59 2018-12-26T18:59:37+03:00

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В Красном Сулине под следствием оказалась 41-летняя женщина. Согласно официальной версии регионального следкома, она зарезала своего сожителя. Накануне, 25 декабря, они вместе выпивали, после чего произошел конфликт.

- По данным следствия, подозреваемая в ходе ссоры, возникшей на почве совместного распития спиртных напитков, нанесла своему сожителю один удар ножом в область живота, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области.

Удар оказался смертельным. В настоящее время подозреваемая задержана. Известно, что этой весной она уже наносила травмы гражданскому супругу, из-за чего стала фигуранткой уголовного дела.