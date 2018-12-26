2018-12-26T20:09:56+03:00
Экономика

Реализация Стратегии-2030 в Ростовской области будет проходить в три этапа

Об этом в эфире радио «КП» - Ростов-на-Дону» рассказал глава Минэкономразвития региона Максим Папушенко
Александр СТЕПАНОВ
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Максим Папушенко рассказал о Плане мероприятий по реализации Стратегии-2030. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.Максим Папушенко рассказал о Плане мероприятий по реализации Стратегии-2030. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.
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Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко в эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов-на-Дону» (89,8 FM) рассказал о том, как будет проходить реализация Стратегии социально-экономического развития донского региона до 2030 года, которая была утверждена в среду, 26 декабря, на заседании облправительства под председательством губернатора Василия Голубева.

- Это важнейший стратегический документ, рассчитанный на 12 лет вперед, который касается всех сторон жизни — и социальной сферы, и экономической, - отметил Папушенко в интервью корреспондентам «КП». - Разумеется, предусмотрен контроль хода его реализации, которая разбивается на три основных этапа: два — по три года, т. е. до 2024-го, обозначенной отчетным сроком исполнения Майского Указа Президента России под названием «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ», а также третий, рассчитанный еще на шесть лет.

Задачи, признал он, действительно амбициозные, однако — исполнимые.

Стратегия социально-экономического развития Ростовской области, работа над созданием которой велась в течение всего нынешнего года, предусматривает, в частности, рост ВРП за 12 лет в 2,6 раза — до 3,8 трлн рублей, объема инвестиций — более чем в полтора раза (до 916 млрд рублей), увеличения средней продолжительности жизни населения до 81 года (это на семь лет больше показателя 2017-го), а среднедушевых доходов — почти до 100 тысяч рублей.

Кроме того, в радиоэфире глава донского Минэкономразвития поделился информацией об экономическом эффекте, полученном регионом от ЧМ-2018, а также дал любопытные советы тем, кто собирается открыть свой бизнес.

Полную версию беседы с Максимом Папушенко слушайте на радио «КП» - Ростов-на-Дону» на 89,8 FM в четверг, 27 декабря, в 9.05.

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