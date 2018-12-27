В Ростове-на-Дону ищут 21-летнего парня

СЕГОДНЯ 10:10 2018-12-27T10:10:41+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлен 21-летний молодой человек. Известно, что Олег Цуканов пропал еще в начале этого месяца - 2 декабря 2018 года в донской столице. С тех пор о его местонахождении не знают ни близкие, ни родные.

- Рост мужчины около 175 сантиметров, он худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы светлые, - сообщают волонтеры "Лиза Алерт Юг", которые занимаются его поисками. - С собой у него были документы.

В настоящее время листовки с его фотографией распространяют в сети Интернет, а также в здании вокзалов, торговых центров, на автобусных остановках и местах, где одновременно может проходиться много людей. Волонтеры просят не оставаться равнодушными к чужой беде и, если вы что-то знаете о том, где сейчас находится ростовчанин, сообщить по телефонам, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 8-800-700-54-52.